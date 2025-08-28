Этот «европеец» пережил масштабное обновление и получил больше мощности

#
28 августа
Peugeot 308
28 августа
28 августа
Peugeot 308 прошел значительное обновление, увеличив свою мощность. Четыре года спустя после яркой премьеры модель подверглась плановым улучшениям. Вся линейка, включая хэтчбек, универсал SW и полностью электрическую версию, получила важные изменения, затрагивающие как внешний вид, так и интерьер, а также силовые установки.

Дизайн передней части авто изменился. Вместо привычных «клыков» светодиодных дневных ходовых огней появились современные двухъярусные фары. Решетка радиатора приобрела более агрессивный вид, а в топовых комплектациях загораются светящиеся элементы над ней. Эмблема Peugeot теперь также подсвечивается, а матричные фары стали стандартом. Задняя часть получила упрощенный вид без хромированных деталей.

Модель доступна с новыми 17- и 18-дюймовыми дисками и в двух новых цветах Lagoa Blue и Ingaro Blue. Мультимедийная система остается управляемой через 10-дюймовый сенсорный экран. Среди новых функций: массаж сидений, отделка алькантарой в версии GT Exclusive, 10-динамиковая аудиосистема Focal и атмосферная подсветка. Также тренд на экологичность поддерживается за счет использования переработанных материалов в отделке.

Peugeot 308
Peugeot 308

Мощность гибридной версии увеличилась на 15 лошадиных сил – до 195 л. с. Она оснащена бензиновым 1,6-литровым турбомотором, работающим с электродвигателем, и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Peugeot 308
Peugeot 308

Главным изменением стало увеличение емкости батареи с 12,4 до 17,2 киловатт-часа, что позволяет проезжать до 85 километров на электротяге по стандарту WLTP. Полностью электрический Peugeot E-308 стал более эффективным с батареей 58,4 киловатт-часа (из которых используется 55,4), увеличив запас хода до 450 километров. Мощность электромотора осталась на уровне 156 лошадиных сил и 270 Ньютон-метров крутящего момента.

Также в линейке осталась версия с полуторалитровым дизельным двигателем BlueHDi мощностью 130 лошадиных сил, доступная только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передачи, механика больше не предлагается. Бензиновая версия с 1,2-литровым двигателем стала мягким гибридом мощностью 145 лошадиных сил.

Обновленный Peugeot 308 поступит на европейский рынок осенью этого года, цены будут объявлены ближе к началу продаж.

Peugeot 308
Peugeot 308
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  Stellantis
Ушакова Ирина
Фото:Peugeot
28.08.2025 
Фото:Peugeot
Отзывы о Peugeot 308 (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Peugeot 308  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Я бы не стал тут с Октавией сравнивать. Как ты не был хорош 308-й, по инженерным показателям он уступает последней как минимум связкой ДВС/трансмиссия. Мотор далеко не настолько резвый. А уж про архаичную гидромеханику вообще молчу. Однозначно уступит и однокласснику - ФВ Гольф. По степени вальяжности конечно превзойдёт чопорного немца. Но это ведь, как говорится, дело вкуса. Не этим аппаратам 308-й пыжик станет конкурентом. Разве что у японцев отожмёт сотую долю процента на рынке.
0