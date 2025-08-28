Этот «европеец» пережил масштабное обновление и получил больше мощности

Марка Peugeot представила обновленные универсал и хэтчбек 308

Peugeot 308 прошел значительное обновление, увеличив свою мощность. Четыре года спустя после яркой премьеры модель подверглась плановым улучшениям. Вся линейка, включая хэтчбек, универсал SW и полностью электрическую версию, получила важные изменения, затрагивающие как внешний вид, так и интерьер, а также силовые установки.

Дизайн передней части авто изменился. Вместо привычных «клыков» светодиодных дневных ходовых огней появились современные двухъярусные фары. Решетка радиатора приобрела более агрессивный вид, а в топовых комплектациях загораются светящиеся элементы над ней. Эмблема Peugeot теперь также подсвечивается, а матричные фары стали стандартом. Задняя часть получила упрощенный вид без хромированных деталей.

Модель доступна с новыми 17- и 18-дюймовыми дисками и в двух новых цветах Lagoa Blue и Ingaro Blue. Мультимедийная система остается управляемой через 10-дюймовый сенсорный экран. Среди новых функций: массаж сидений, отделка алькантарой в версии GT Exclusive, 10-динамиковая аудиосистема Focal и атмосферная подсветка. Также тренд на экологичность поддерживается за счет использования переработанных материалов в отделке.

Peugeot 308

Мощность гибридной версии увеличилась на 15 лошадиных сил – до 195 л. с. Она оснащена бензиновым 1,6-литровым турбомотором, работающим с электродвигателем, и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Peugeot 308

Главным изменением стало увеличение емкости батареи с 12,4 до 17,2 киловатт-часа, что позволяет проезжать до 85 километров на электротяге по стандарту WLTP. Полностью электрический Peugeot E-308 стал более эффективным с батареей 58,4 киловатт-часа (из которых используется 55,4), увеличив запас хода до 450 километров. Мощность электромотора осталась на уровне 156 лошадиных сил и 270 Ньютон-метров крутящего момента.

Также в линейке осталась версия с полуторалитровым дизельным двигателем BlueHDi мощностью 130 лошадиных сил, доступная только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передачи, механика больше не предлагается. Бензиновая версия с 1,2-литровым двигателем стала мягким гибридом мощностью 145 лошадиных сил.

Обновленный Peugeot 308 поступит на европейский рынок осенью этого года, цены будут объявлены ближе к началу продаж.

Peugeot 308

