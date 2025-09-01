#
На рынок вышел доступный седан от экс-дизайнера Skoda и Rolls-Royce

Бренд Roewe в КНР начал приём заказов на новый седан M7 DMH

В Китае начались предварительные продажи нового подзаряжаемого гибридного седана Roewe M7 PHEV, разработанного под руководством чешского дизайнера Йозефа Кабаня, который ранее работал в Rolls-Royce и Skoda.

Конкурент Ауруса и другие новинки российского рынка — скоро в продаже

Стоимость Roewe M7 DMH начинается от 97 800 юаней, что соответствует примерно 1,1 миллиона рублей.

Седан получил плавный и динамичный силуэт, без резких граней, а также массивную решётку радиатора с вертикальными линиями и бамперами с характерными П-образными вставками. Его размеры составляют 4940×1890×1510 миллиметров, а колесная база равна 2820 миллиметрам. Объем багажного отделения составляет 527 литров.

Roewe M7 DMH
Roewe M7 DMH

Под капотом M7 DMH находится комбинация 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. Бензиновый двигатель развивает 112 л.с. и 135 Нм, а электромотор добавляет 186 л.с. и 330 Нм.

Roewe M7 DMH
Roewe M7 DMH

Седан разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 185 км/ч. Запас хода на электротяге составляет 160 километров благодаря 19,7-киловаттной батарее, а суммарный запас – 2050 километров.

Среди особенностей Roewe M7 DMH можно отметить медиасистему с дисплеями на 10,25 и 15,6 дюйма и голосовым помощником с элементами искусственного интеллекта. Все сиденья и рулевое колесо оснащены подогревом, а в салоне предусмотрено 28 отсеков для хранения вещей.

Интерьер Roewe M7 DMH
Интерьер Roewe M7 DMH

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
01.09.2025 
Фото:CarNewsChina
