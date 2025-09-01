#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

За воском на мойке самообслуживания скрывается риск для лака

Эксперты: воск на мойке самообслуживания может запечатать грязь и повредить лак

Опция «воск» на мойках самообслуживания дарит мгновенный блеск и эффект скатывающихся капель, но является лишь косметической процедурой.

Рекомендуем
Конкурент Ауруса и другие новинки российского рынка — скоро в продаже

Ее результат краткосрочен и сильно зависит от качества предварительной мойки, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Главный риск – технология нанесения. Жидкий состав распыляется под давлением, образуя тонкий, нестабильный слой. Если кузов не идеально чист, частицы грязи и реагентов оказываются «запечатанными», что ведет к микроцарапинам и повреждению лака, особенно зимой.

Услуга оправдана только при строгом соблюдении условий: безупречно чистый кузов после шампуня, равномерное распыление с расстояния 30-50 см и обязательное финальное ополаскивание обессоленной водой (осмос) для предотвращения разводов.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Но даже в этом случае эффект продлится не более 2–3 недель. Практичной альтернативой является самостоятельное использование быстрого воска-спрея после мойки. Это позволяет контролировать процесс и регулярно обновлять защиту без риска для лакокрасочного покрытия.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:freepik / gpointstudio
Количество просмотров 161
01.09.2025 
Фото:freepik / gpointstudio
Поделиться:
Оцените материал:
0