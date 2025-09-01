#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Анонсирован самый мощный Porsche 911 в истории

Porsche опубликовал официальный тизер самого мощного 911 Turbo S

Китайский филиал немецкой компании Porsche объявил о грядущей мировой премьере нового Porsche 911 Turbo S, который будет заявлен как самый мощный 911-й в истории.

Рекомендуем
Конкурент Ауруса и другие новинки российского рынка — скоро в продаже
«Самый мощный серийный 911 теперь в новой эре. Новый Porsche 911 Turbo S дебютирует во всем мире. 7 сентября в 21:00 приглашаем вас на прямую трансляцию», – сообщается в посте.

Модель будет отличаться четко выраженными колесными арками и узнаваемым дизайном переднего бампера. Вероятно, новый 911 Turbo S получит гибридную силовую установку с мощностью свыше 700 л.с., основанную на оппозитном шестицилиндровом бензиновом турбомоторе объемом 3.7 литра.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Weibo
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 247
01.09.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche 911

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв