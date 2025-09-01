Анонсирован самый мощный Porsche 911 в истории

Porsche опубликовал официальный тизер самого мощного 911 Turbo S

Китайский филиал немецкой компании Porsche объявил о грядущей мировой премьере нового Porsche 911 Turbo S, который будет заявлен как самый мощный 911-й в истории.

«Самый мощный серийный 911 теперь в новой эре. Новый Porsche 911 Turbo S дебютирует во всем мире. 7 сентября в 21:00 приглашаем вас на прямую трансляцию», – сообщается в посте.

Модель будет отличаться четко выраженными колесными арками и узнаваемым дизайном переднего бампера. Вероятно, новый 911 Turbo S получит гибридную силовую установку с мощностью свыше 700 л.с., основанную на оппозитном шестицилиндровом бензиновом турбомоторе объемом 3.7 литра.

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.