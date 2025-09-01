#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...
Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер
15 сентября
Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер
Первый подключаемый гибрид Geely в России...

«Соллерс» понес убыток более миллиарда рублей

Чистый убыток компании «Соллерс» за полгода составил 1,2 млрд рублей

Группа компании «Соллерс» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие текущего года.

Рекомендуем
Реальная альтернатива Ларгусу? Тест Соллерса SF1

Сообщается, что выручка в январе – июне составила 25,5 млрд рублей, тогда как год назад показатель был зафиксирован на отметке 44,1 млрд рублей. Снижение выручки в компании связывают с мерами по снижению остатков машин на дилерских складах, а кроме того – с «повышением эффективности управления оборотным капиталом» в условиях существенного падения спроса на рынке.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

При этом уровень EBITDA составил 1,4 млрд рублей, операционная прибыль за первое полугодие – 0,05 млрд рублей, а чистый убыток – 1,2 млрд рублей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Иными словами, убытки «Соллерса» связаны не с каким-то кризисом, а с вложениями, нацеленными на развитие в непростых условиях. В группе напомнили, за первое полугодие на разных производственных площадках запустились в производство фургоны Sollers SF1, легкие коммерческие авто Sollers SF5 с АКП и пикапы Sollers ST8. Помимо этого локализована штамповка для легких коммерческих машин Sollers и запущена сборка трех моделей с МКП.

По данным «Автостата», за первые шесть месяцев 2025 года «Соллерс» реализовал 4386 новых машин, что на 20% превышает прошлогодний результат.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Соллерс
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 587
01.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0