«Соллерс» понес убыток более миллиарда рублей

Чистый убыток компании «Соллерс» за полгода составил 1,2 млрд рублей

Группа компании «Соллерс» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие текущего года.

Сообщается, что выручка в январе – июне составила 25,5 млрд рублей, тогда как год назад показатель был зафиксирован на отметке 44,1 млрд рублей. Снижение выручки в компании связывают с мерами по снижению остатков машин на дилерских складах, а кроме того – с «повышением эффективности управления оборотным капиталом» в условиях существенного падения спроса на рынке.

При этом уровень EBITDA составил 1,4 млрд рублей, операционная прибыль за первое полугодие – 0,05 млрд рублей, а чистый убыток – 1,2 млрд рублей.

Иными словами, убытки «Соллерса» связаны не с каким-то кризисом, а с вложениями, нацеленными на развитие в непростых условиях. В группе напомнили, за первое полугодие на разных производственных площадках запустились в производство фургоны Sollers SF1, легкие коммерческие авто Sollers SF5 с АКП и пикапы Sollers ST8. Помимо этого локализована штамповка для легких коммерческих машин Sollers и запущена сборка трех моделей с МКП.

По данным «Автостата», за первые шесть месяцев 2025 года «Соллерс» реализовал 4386 новых машин, что на 20% превышает прошлогодний результат.