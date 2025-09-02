#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Новый роскошный внедорожник привезли в Россию: известна цена

В РФ в продаже появился топовый Zeekr 9X

В конце августа 2025 года в Китае был представлен новый премиальный кроссовер Zeekr 9X, затем компания начала принимать заказы на автомобиль по цене от 480 до 570 тысяч юаней (это примерно 5,4–6,4 млн рублей).

Zeekr 9X
Zeekr 9X

Рекомендуем
Конкурент Ауруса и другие новинки российского рынка — скоро в продаже

Российские дилеры быстро отреагировали и начали предлагать поставки под заказ, хотя в Китае еще нет автомобилей в наличии – первая партия запланирована на 20 сентября.

Согласно предложениям на основных торговых платформах, средний срок доставки составит 30-45 дней.

В России стоимость Zeekr 9X, с учетом всех пошлин и утилизационного сбора, начинается от 6,9 млн рублей для физических лиц и может доходить до 8,27 млн рублей для юридических лиц с НДС, без учета логистических расходов и услуг дилеров.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Zeekr
Количество просмотров 248
02.09.2025 
Фото:Zeekr
Поделиться:
Оцените материал:
0