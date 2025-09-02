Новый роскошный внедорожник привезли в Россию: известна цена

В РФ в продаже появился топовый Zeekr 9X

В конце августа 2025 года в Китае был представлен новый премиальный кроссовер Zeekr 9X, затем компания начала принимать заказы на автомобиль по цене от 480 до 570 тысяч юаней (это примерно 5,4–6,4 млн рублей).

Zeekr 9X

Российские дилеры быстро отреагировали и начали предлагать поставки под заказ, хотя в Китае еще нет автомобилей в наличии – первая партия запланирована на 20 сентября.

Согласно предложениям на основных торговых платформах, средний срок доставки составит 30-45 дней.

В России стоимость Zeekr 9X, с учетом всех пошлин и утилизационного сбора, начинается от 6,9 млн рублей для физических лиц и может доходить до 8,27 млн рублей для юридических лиц с НДС, без учета логистических расходов и услуг дилеров.

