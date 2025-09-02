#
Новая Toyota Corolla совсем скоро поступит в продажу: известна цена

Toyota представила обновленную Corolla Hatchback 2026 в трех комплектациях

Toyota Motor анонсировала новую версию Corolla Hatchback 2026 модельного года, которая поступит в продажу на рынке США.

Конкурент Ауруса и другие новинки российского рынка — скоро в продаже

Автомобиль получил обновленные комплектации, в каждой из которых теперь присутствует пакет безопасности Toyota Safety Sense 3.0. В модельном ряду также появилась специальная версия под названием FX Edition, а стартовая цена на новый автомобиль составляет 24 180 долларов (1,95 млн рублей).

Corolla Hatchback 2026 будет доступна в трех версиях: SE, XSE и FX Edition. Внешний вид автомобиля остался практически без изменений. Модель XSE теперь оборудована светодиодными противотуманными фарами в переднем бампере, а диски будут представлены в размере от 16 до 18 дюймов.

Toyota Corolla Hatchback FX Edition
Toyota Corolla Hatchback FX Edition
Специальная версия FX Edition разработана на основе комплектации SE и отличается черным задним спойлером и 18-дюймовыми белыми колесными дисками.

Внутреннее убранство новой Corolla Hatchback не претерпело изменений. В комплектации SE установлено водительское сиденье с шестью направлениями регулировки. Модель XSE оборудована водительским сиденьем с электроприводом в восьми направлениях и функцией подогрева.

Toyota Corolla Hatchback FX Edition
Toyota Corolla Hatchback FX Edition

FX Special Edition имеет водительское сиденье с десятью направлениями регулировки, спортивные сиденья с красной отделкой и 7-дюймовую цифровую комбинацию приборов.

В базовой комплектации Corolla Hatchback 2026 предложена медиасистема с 8-дюймовым экраном и аудиосистема на шесть динамиков. Для версии XSE доступна дополнительная аудиосистема JBL с восемью динамиками.

Под капотом Corolla Hatchback 2026 установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 169 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором CVT.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 15312
02.09.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+25