Новая Toyota Corolla совсем скоро поступит в продажу: известна цена

Toyota представила обновленную Corolla Hatchback 2026 в трех комплектациях

Toyota Motor анонсировала новую версию Corolla Hatchback 2026 модельного года, которая поступит в продажу на рынке США.

Автомобиль получил обновленные комплектации, в каждой из которых теперь присутствует пакет безопасности Toyota Safety Sense 3.0. В модельном ряду также появилась специальная версия под названием FX Edition, а стартовая цена на новый автомобиль составляет 24 180 долларов (1,95 млн рублей).

Corolla Hatchback 2026 будет доступна в трех версиях: SE, XSE и FX Edition. Внешний вид автомобиля остался практически без изменений. Модель XSE теперь оборудована светодиодными противотуманными фарами в переднем бампере, а диски будут представлены в размере от 16 до 18 дюймов.

Toyota Corolla Hatchback FX Edition

Специальная версия FX Edition разработана на основе комплектации SE и отличается черным задним спойлером и 18-дюймовыми белыми колесными дисками.

Внутреннее убранство новой Corolla Hatchback не претерпело изменений. В комплектации SE установлено водительское сиденье с шестью направлениями регулировки. Модель XSE оборудована водительским сиденьем с электроприводом в восьми направлениях и функцией подогрева.

FX Special Edition имеет водительское сиденье с десятью направлениями регулировки, спортивные сиденья с красной отделкой и 7-дюймовую цифровую комбинацию приборов.

В базовой комплектации Corolla Hatchback 2026 предложена медиасистема с 8-дюймовым экраном и аудиосистема на шесть динамиков. Для версии XSE доступна дополнительная аудиосистема JBL с восемью динамиками.

Под капотом Corolla Hatchback 2026 установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 169 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором CVT.