Нашли редкую «семерку» советской эпохи — вот это салон! (видео)

Александр Виноградов: Интерьер ВАЗ-2107 времен СССР — настоящий советский шик

В 2025 году последняя «классика» ВАЗа, пятое семейство Жигулей, отмечает 45 лет с момента появления на конвейере первой ВАЗ-2105.

«За рулем» в сентябре: платные парковки — по всей стране; как едет Лада Искра; надежные авто до 500 тысяч

«За рулем» по этому случаю публикует много интересного контента – например, в сентябрьском номере журнала вас ждет большой ретротест-драйв всех трех моделей разных годов выпуска. А в нашем сообществе ВК – интересный ролик от эксперта Александра Виноградова, который рассказывает об интерьере седана ВАЗ-2107, выпущенного еще в советскую эпоху, в 1988 году.

О чем речь? Дело в том, что салоны ранних «семерок» действительно радовали и глаз, и руки.

Видео ниже – тому доказательство: богатая палитра цветов, дорогой велюр дверей и сидений, причем передние – с интегрированными подголовниками! Именно ВАЗ-2107 первым лишился привычных жигулевских плафонов на средних стойках и обивки потолка «в дырочку». Вместо этого потолок сделали формованным, с верхним светом – как на иномарках и чуть позже – на «восьмерке».

Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Да и высокая панель с тахометром и полноценной консолью тоже выгодно отличала салон ВАЗ-2107. Впервые у Лады на панели было четыре дефлектора, причем в средние, тоже как в иномарках, можно было подать воздух напрямую с улицы... Правда, вместе с Союзом многие фишки ВАЗ-2107 пали жертвой «рационализации». Так что перед нами – редкий по нынешним временам экземпляр!

Иннокентий Кишкурно
02.09.2025 
