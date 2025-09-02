2.0 л, 197 л.с.: в Калуге начали выпускать третью модель новой российской марки

На заводе «АГР Холдинг» в Калуге стартовало производство кроссовера Tenet T8

На калужском заводе АГР, ранее принадлежавшем Volkswagen, началось производство среднеразмерного кроссовера Tenet T8, который выпускается по полному циклу, включая сварку и покраску кузова. Эта модель является третьей и самой крупной в линейке нового российского бренда; ранее на конвейер вышли компактные модели Tenet T7 и T4.

Tenet T8 основан на китайском Chery Tiggo 8 Plus и имеет размеры 4715×1860×1745 миллиметров и колесную базу в 2710 миллиметров. В России доступны несколько версий «восьмого» семейства Chery, однако версия Plus до сих пор не поставлялась официально. Новый кроссовер заметно отличается как визуально, так и внутренним оформлением от Tiggo 8 Pro Max.

В сообщении от марки Tenet подчеркивается, что особое внимание уделено долговечности и защите автомобиля. Днище и скрытые полости кузова обрабатываются воском, а также покрываются дополнительными слоями антикоррозийных материалов, включая защиту от гравия и шума. Эти меры обеспечивают надежную защиту от внешних воздействий и долгий срок эксплуатации, особенно в сложных российских климатических условиях и на дорогах.

Tenet T8 будет предлагаться с единственным 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил, в паре с преселективной трансмиссией, а также с полным приводом. Модель будет доступна в комплектациях Prime и Ultra. Цены на автомобиль пока не обнародованы.

В комплектации Prime предусмотрены полный набор обогревов, LED-оптика, 18-дюймовые колёса, шесть подушек безопасности, телематика, панорамная крыша, а также электропривод передних сидений и пятой двери. Ultra включает в себя больше электронных ассистентов, 19-дюймовые шины, вентиляцию передних кресел и проекционный дисплей. Эта комплектация также предлагает на три подушки безопасности больше и содержит сабвуфер в составе аудиосистемы.

Tenet T8

Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте