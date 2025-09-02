#
2 л., 171 л. с.: новый доступный японский кроссовер привезли в Россию

В РФ в продаже появились кроссоверы Toyota Harrier по цене от 3,1 млн рублей

В России наладили поставки японского кроссовера Toyota Harrier, сопоставимого по габаритам с Geely Monjaro. Минимальная цена Harrier составляет 3,1 млн рублей, что почти на 1,5 млн рублей ниже стоимости «китайца», который у дилеров продается от 4 549 990 рублей.

Новый Toyota Harrier можно заказать за сумму от 3 077 000 до 3 080 000 рублей, с доставкой в Красноярск и Владивосток. В Красноярске доступен полноприводный гибрид с 2,5-литровым двигателем мощностью 178 л.с. и электрическим мотором на 120 л.с., а в Владивостоке продается версия с 2,0-литровым двигателем на 171 л.с. и передним приводом.

Большинство доступных моделей Harrier в России являются бензиновыми. За 3 105 000 рублей кроссовер можно приобрести в Благовещенске, за 3 200 000 рублей – в Якутске, а в Новокузнецке цена достигает 3 610 000 рублей.

Toyota Harrier
Toyota Harrier

В Красноярске за 4 499 000 рублей из наличия можно купить новый бензиновый Harrier, а в Улан-Удэ его цена достигает 5 098 000 рублей. Также в Улан-Удэ имеется гибридная версия стоимостью 6 000 000 рублей.

Дебют Toyota Harrier четвертого поколения состоялся в 2020 году, автомобиль построен на новой модульной платформе TNGA-K. Он получил полностью независимую подвеску (спереди — стойки МакФерсон, сзади – многорычажку) и увеличенные размеры (4740*1855*1660 мм).

Toyota Harrier
Toyota Harrier
Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
02.09.2025 
Фото:Toyota
