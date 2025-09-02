Экология
Новая технология для доступного кроссовера: получит ли Duster ультрасовременный мотор?

Dacia Duster получит мотор на сжиженном газе, дополненный 48-вольтной батареей

Автомобильный бренд Dacia, известный своими бюджетными моделями, продолжает удивлять внедрением современных технологий.

Машины марки Solaris — проверили, из чего их собирают!

Яркий пример – новый силовой агрегат, который скоро может появиться под капотом популярного кроссовера Duster. Совместное предприятие Horse, созданное альянсом Renault и китайской Geely, представило одну из своих первых разработок – двигатель HR12 LPG MHEV. Эта новинка является настоящим технологическим прорывом.

Инженерам удалось создать первый в мире серийный двигатель, сочетающий прямой впрыск топлива и работу на сжиженном нефтяном газе (LPG). Новый HR12 LPG MHEV от Horse - это гибридная силовая установка. Её основа - 1.2-литровый бензиновый двигатель, который работает в паре с 48-вольтной mild-hybrid системой и может использовать два вида топлива: бензин и сжиженный газ (LPG).

Dacia Duster
Dacia Duster

Трехцилиндровый бензиновый агрегат при переходе на газ развивает 140 л.с., что даже немного больше, чем у его бензинового аналога.

Особенностью двигателя является его универсальность и готовность к строгим экологическим нормам. Он уже соответствует стандарту «Евро-6e», а с минимальными доработками сможет соответствовать и будущему «Евро-7».

Производство новых моторов на мощностях Dacia в румынском Миовени уже началось.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Dacia
02.09.2025 
Фото:Dacia
Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+31