113-сильный доступный кроссовер подешевел: сколько он стоит теперь

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro подешевел в России на 50 тыс. рублей

Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который входит в число самых доступных моделей в России, стал еще более привлекателен с сентября, так как его цена в единственной комплектации Action снизилась на 50 тысяч рублей, составив 2 050 000 рублей.

В начале августа кроссовер лишился более доступных комплектаций и базовой версии Action MT 2025 года. Таким образом, он утратил статус самого недорогого автомобиля Chery на российском рынке, уступив это место обновленному Tiggo 4, цена которого начинается от 1 999 000 рублей.

Тем не менее, с учетом текущей скидки в 130 тысяч рублей, которой Tiggo 4 не имеет, «дореформенный» Tiggo 4 Pro остается самой доступной моделью в линейке Chery. С учетом скидки его стоимость составляет 1 920 000 рублей, что на 79 тысяч рублей меньше, чем у трехпедального Tiggo 4.

В комплектации Action Tiggo 4 Pro оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил и бесступенчатым вариатором, при этом привод только передний.

Chery Tiggo 4 Pro

