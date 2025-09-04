«Газпромнефть-СМ» усиливает поставки высокотехнологичных масел на Дальний Восток

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» расширяет поставки в регионы Дальневосточного федерального округа

Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщила «Газпром нефть».

В соответствии с соглашениями предприятие обеспечивает автомобильными и промышленными маслами ключевые отрасли региона: энергетику, горнодобывающую промышленность и морское судоходство. Ежегодно в Амурскую и Магаданскую области, на Сахалин, Камчатку, в Хабаровский и Приморский края, а также в Бурятию и Якутию поставляется свыше 20 тыс. тонн смазочных материалов.

Ассортимент включает около 1000 видов продукции, разработанных на основе российских технологий и компонентов. В него входят универсальные моторные и трансмиссионные масла, а также специализированные смазки для турбин и энергетического оборудования. Для топливно-энергетического комплекса предлагаются высокопроизводительные трансформаторные масла, рассчитанные на экстремальные нагрузки и суровые климатические условия.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец назвал компанию большой командой мультидисциплинарных специалистов высокого уровня, создающей инновационные смазочные материалы и цифровые решения под запросы отечественной экономики.

«В рамках действующих соглашений компания планирует и дальше наращивать поставки современных российских масел в регион, а также предлагать партнерам новые сервисы для повышения эффективности и эксплуатационной надежности техники», – заявил он.

В настоящее время в горнодобывающей отрасли Дальнего Востока используются гидравлические масла «Газпромнефть-СМ» для тяжелой карьерной техники и крупнотоннажных самосвалов. Для дорожной инфраструктуры разработаны уникальные масла для защиты вантовых мостов от неблагоприятных погодных условий. В 2025 году компания представила инновационные белые масла высокой степени очистки для пищевой, текстильной, медицинской и фармацевтической отраслей. Также продукция компании применяется на рыболовецких судах, сухогрузах, контейнеровозах и в судостроении для реализации новых проектов.

Параллельно с увеличением поставок развивается и сервисная сеть. В городах Дальнего Востока – Владивостоке, Хабаровске, Нерюнгри и Магадане – открылись центры G-Profi Expert Center. Оснащенные передовыми лабораториями и системами цифровой диагностики, они обеспечивают мониторинг состояния масел и техники в реальном времени, что позволяет предотвращать поломки и оптимизировать затраты на обслуживание.