Мотор 2.0, полный привод и небольшой пробег – в продаже редкий Москвич «Иван Калита»

Уникальный Москвич «Иван Калита» с полным приводом продают за 4,8 млн рублей

Найти автомобиль, который будто застыл во времени, – большая редкость. Этот синий Москвич «Иван Калита» 1999 года выпуска является именно таким экземпляром.

Это не просто машина, а настоящий раритет, последняя и самая яркая попытка завода АЗЛК сделать нечто особенное. Модель «Иван Калита» создавалась как флагман, своего рода князь среди Москвичей. Она кардинально отличалась от базовой модели удлиненной базой, просторным салоном, массивным багажником и уникальным оформлением передка и задних фонарей.

Производство было мизерным – всего около трех десятков машин, а полноприводных и того меньше. Этот конкретный седан, по словам знатоков, является одним из трёх уцелевших экземпляров с системой 4х4, что делает его жемчужиной любой коллекции.

Москвич «Иван Калита» 1999 года
Москвич «Иван Калита» 1999 года

Пробег у автомобиля небольшой – на одометре честные 15 000 километров, что подтверждается записями в отчете Автотеки. Его история прозрачна: оригинальный ПТС и всего два владельца.

Состояние машины соответствует пробегу – она не попадала в аварии и не требует дополнительных вложений.

Под капотом бензиновый двухлитровый двигатель мощностью 145 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач и полным приводом.

Москвич «Иван Калита» 1999 года
Москвич «Иван Калита» 1999 года

Несмотря на базовую комплектацию, автомобиль для своего времени оснащен весьма богато: здесь есть гидроусилитель руля, передние и задние электростеклоподъемники, электропривод зеркал с функцией обогрева, а также подогрев передних сидений и заднего стекла. Этот Москвич – идеальный экземпляр для коллекции или участия в ретровыставках.

Москвич «Иван Калита» 1999 года
Москвич «Иван Калита» 1999 года
Москвич «Иван Калита» 1999 года
Москвич «Иван Калита» 1999 года
Источник:  Avito.Авто
Алексеева Елена
04.09.2025 
