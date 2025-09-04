#
Почему лучше не перекрашивать автомобиль со сколами

Эксперт Балашов назвал четыре причины не перекрашивать поцарапанное авто

Перекрашивание кузовных элементов автомобиля из-за небольших царапин и сколов может принести больше негативных последствий, чем пользы, сообщил Алексей Балашов, директор по сервису и запасным частям в компании «Авилон Mercedes-Benz».

Он объяснил, что одной из главных причин, по которой не стоит спешить с перекраской, является риск некачественного ремонта. Даже в авторитетных сервисах часто возникают ошибки с подбором цвета и нанесением краски, что может привести к несовпадению оттенков и разводам на поверхности машины. К тому же, недорогие материалы быстро теряют свои свойства и выцветают.

Балашов также отметил, что перекраска может способствовать преждевременному появлению ржавчины. Некоторые специалисты экономят на подготовке поверхности и не удаляют всю коррозию, из-за чего ржавчина может вновь появиться под новым слоем краски. Это может привести к необходимости более серьезного ремонта.

Перекрашивание отдельных элементов может уменьшить стоимость автомобиля и вызывать подозрения у потенциальных покупателей, которые могут подумать, что авто подвергалось аварии. Гораздо разумнее сохранять оригинальное лакокрасочное покрытие, маскируя мелкие дефекты с помощью тонировки или антикоррозийной обработки.

Если царапины не затрагивают металл, лучше применить полировку. Полная перекраска оправдана лишь при значительных повреждениях, в остальных случаях это является дополнительной финансовой нагрузкой и потенциальными проблемами, предупредил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  «Газета.Ru»
