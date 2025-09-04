В России выросло предложение новых авто с автоматом

Авито Авто: предложение на новые авто с АКП выросло более чем на 60%

По данным экспертов «Авито Авто», в 2025 году наблюдается значительный интерес к новым автомобилям с автоматической коробкой передач. Объявления о таких машинах составили почти 25% от общего числа всех предложений на платформе, что на 63,9% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Доля новых автомобилей с АКП достигла 23,3%. Примечательно, что почти 20% этих объявлений относятся к китайскому производителю Geely (19,5%), а в топ-5 также вошли GAC (11,3%), Tank (8,2%), Solaris (6%) и Changan (5,4%). Среди моделей наиболее популярными оказались Geely Monjaro (11,3%), GAC GS8 (9,2%), Geely Atlas (5,3%), Tank 300 (4,2%) и Chery Tiggo 9 (3,4%).

Среди моделей, предлагаемых с различными типами трансмиссий, наибольший интерес возникает к Exeed VX (93,2% от интереса) и Solaris HC (78,8%). Наиболее высокий процент объявлений с автоматической коробкой наблюдается у Solaris HC (95,2%) и Solaris KRS (87%), а также у Exeed VX (84,8%).

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников отметил, что наиболее распространенным вариантом сейчас являются роботизированные коробки переключения передач за счет их популярности у китайских автопроизводителей.

Так, в 2025 году автомобили с роботом составляют 48,4% всех новых машин. Но АКП все еще пользуются большим доверием у потребителя: спрос на такие машины на 75% выше, чем на модели с РКП. Это объясняется, в первую очередь, тем, что автомат существует на рынке дольше, чем роботы и вариаторы.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.