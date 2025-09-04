Свыше 197 тыс. безбилетников выявили контролеры Организатора перевозок за лето

Ликсутов: Своевременная оплата проезда позволяет нам обновлять подвижной состав

Инспекторы столичного Организатора перевозок зафиксировали более 197 тысяч случаев безбилетного проезда в метрополитене и наземном городском транспорте за прошедшие летние месяцы.

В период с июня по август проверили свыше 2,8 млн проездных билетов. Факт оплаты проезда проверялся в том числе на усиленных проверках. Всего за лето контролеры провели 13 усиленных мероприятий, в ходе которых выявили свыше 2,6 тыс. безбилетников. Примечательно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель безбилетного проезда сократился на 6%.

Нововведением этого сезона стало проведение контрольных мероприятий в вечернее время. Наилучший результат, характеризующийся самым низким процентом «зайцев», был отмечен на станции метро «Тушинская».

Первая осенняя проверка прошла 3 сентября у станции «Водный стадион». Ее итоги демонстрируют положительную динамику: при росте количества проверенных билетов на 57% (свыше 5 тысяч) число пассажиров-безбилетников снизилось на 11% и составило 384 человека.

Напомним, что штрафные санкции за отсутствие билета составляют 2000 рублей. Если же была неправомерно использована социальная карта москвича, сумма штрафа возрастает до 4000 рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Мы продолжаем усиливать контроль за безбилетниками в столице. Летом контролеры Организатора перевозок проверили более 2,8 млн проездных билетов, а также провели 13 усиленных проверок. За 3 месяца доля пассажиров, которые не оплатили проезд, снизилась на 6%. Благодарим всех добросовестных пассажиров! Своевременная оплата проезда позволяет нам обновлять подвижной состав и повышать качество обслуживания в транспорте».



