Рабочие заводов Hyundai взбунтовались
На южнокорейских автозаводах Hyundai забастовки
На заводах Hyundai в Южной Корее начались забастовки, рабочие требуют повысить зарплату и сократить рабочий день.
Корейский профсоюз, представляющий около 40 тысяч работников, объявил о частичных забастовках на различных производственных площадках, включая заводы в Ульсане, Чонджу и Асане. Рабочие будут отсутствовать на работе в течение двух часов в среду и четверг, а также четыре часа в пятницу.
Объединение работников требует от руководства Hyundai выплатить премию в размере 30% от чистой прибыли компании в 2024 году. В 2023 году Hyundai зафиксировала рекордную выручку благодаря высоким продажам автомобилей на рынке США.
Источник: Reuters
Фото:Unsplash
04.09.2025
