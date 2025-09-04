#
Рабочие заводов Hyundai взбунтовались

На южнокорейских автозаводах Hyundai забастовки

На заводах Hyundai в Южной Корее начались забастовки, рабочие требуют повысить зарплату и сократить рабочий день.

Корейский профсоюз, представляющий около 40 тысяч работников, объявил о частичных забастовках на различных производственных площадках, включая заводы в Ульсане, Чонджу и Асане. Рабочие будут отсутствовать на работе в течение двух часов в среду и четверг, а также четыре часа в пятницу.

Объединение работников требует от руководства Hyundai выплатить премию в размере 30% от чистой прибыли компании в 2024 году. В 2023 году Hyundai зафиксировала рекордную выручку благодаря высоким продажам автомобилей на рынке США.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
04.09.2025 
Фото:Unsplash
