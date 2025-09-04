Porsche разработал беспроводную зарядную панель для своих авто

Новый электрический Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки

Компания Porsche разработала беспроводную зарядную панель для своего нового полностью электрического кроссовера Cayenne, о чем сообщила в соцсетях.

Электрический Porsche Cayenne

Уточняется, что процесс зарядки будет осуществляться следующим образом: зарядная станция устанавливается на полу, а когда автомобиль занимает правильное положение, он опускает пневмоподвеску и начинает подзарядку.

Пока Porsche не раскрыла информацию о времени, необходимом для полного заряда через данную станцию, но мощность 11 кВт предполагает, что это будет сопоставимо с обычной домашней зарядкой, то есть не слишком быстрой.

Беспроводная зарядная панель Porsche

Стоит также отметить, что новый Cybercab от Tesla также будет поддерживать индуктивную зарядку.

