Porsche разработал беспроводную зарядную панель для своих авто

Новый электрический Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки

Компания Porsche разработала беспроводную зарядную панель для своего нового полностью электрического кроссовера Cayenne, о чем сообщила в соцсетях.

Электрический Porsche Cayenne
Электрический Porsche Cayenne

Уточняется, что процесс зарядки будет осуществляться следующим образом: зарядная станция устанавливается на полу, а когда автомобиль занимает правильное положение, он опускает пневмоподвеску и начинает подзарядку.

Пока Porsche не раскрыла информацию о времени, необходимом для полного заряда через данную станцию, но мощность 11 кВт предполагает, что это будет сопоставимо с обычной домашней зарядкой, то есть не слишком быстрой.

Беспроводная зарядная панель Porsche
Беспроводная зарядная панель Porsche

Стоит также отметить, что новый Cybercab от Tesla также будет поддерживать индуктивную зарядку.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
04.09.2025 
Фото:Carscoops
