15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
Удобство с последствиями: чем может обернуться услуга заправщика

Скрытые угрозы на АЗС: как рассеянность сотрудников бьет по вашему автомобилю

Современные технологии позволяют заправлять автомобиль, не выходя из салона, – достаточно оплатить топливо через приложение.

Однако полный переход на услуги сотрудников АЗС может обернуться серьезными рисками, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Одна из главных опасностей – недобросовестность персонала. Пока водитель отвлечен, недолив топлива остается незамеченным. При текущих ценах даже небольшая недостача бьет по кошельку. Правда, сейчас практически все колонки оснащены автоматикой и недолить топливо сложно. А вот небрежное обращение с пистолетом может привести к проливу топлива на кузов, что повреждает лакокрасочное покрытие и провоцирует коррозию.

В часы пик сотрудники работают в спешке, что увеличивает вероятность ошибок. Неаккуратное обращение с оборудованием может закончиться царапинами на лючке бензобака, а в долгосрочной перспективе - ржавчиной. Еще более опасна ситуация, когда в бак заливают неподходящее топливо. Такая оплошность способна вывести из строя двигатель и потребовать дорогостоящего ремонта.

Чтобы минимизировать риски, лучше заправляться самостоятельно или хотя бы контролировать процесс от начала до конца. Если вы доверяете эту задачу сотруднику АЗС, оставайтесь внимательным: следите за объемом и типом топлива, а также за тем, чтобы бак был надежно закрыт после заправки. Чаевые оставлять не обязательно – это входит в прямые обязанности заправщика.

Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3217
05.09.2025 
Фото:freepik / freepik
