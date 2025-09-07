Suzuki представил совершенно новый доступный кроссовер с мотором Toyota

Представлен новый кроссовер Suzuki Victoris в бензиновой и гибридной версиях

Компания Maruti Suzuki презентовала новый пятиместный кроссовер Suzuki Victoris в Индии. Данный автомобиль напоминает модель Suzuki Grand Vitara, его размеры составляют 4360х1795х1655 мм, а колесная база – 2600 мм.

Базовая комплектация включает медиасистему с экраном на 7 дюймов, а более дорогие версии оснащены цифровой панелью приборов с аналогичной диагональю и 10-дюймовым экраном для медиасистемы.

В таких версиях также предлагается двухцветный интерьер, вентилируемые передние сиденья, атмосферная подсветка, панорамная крыша, проекционный экран и система кругового обзора. Кроме того, предусмотрены различные системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль.

Suzuki Victoris

Что касается силовых агрегатов, базовая версия предложит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 103 л.с., который можно сочетать с механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом». Также доступен двигатель мощностью 88 л.с., работающий на природном газе (CNG).

Наивысший вариант – гибрид с 1,5-литровым двигателем Toyota M15A мощностью 92 л.с. и 80-сильным электромотором, который в совокупности обеспечивает общую мощность системы в 116 л.с.

Ожидается, что продажи Suzuki Victoris начнутся в Индии до конца осени, с последующим выходом на другие рынки. Цены на модель пока не оглашены, хотя предполагается, что Victoris будет стоить дешевле текущей версии Suzuki Grand Vitara, цена которой колеблется от 1,14 до 2,07 миллиона рупий (12,5-23 тыс. долларов).