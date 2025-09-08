Экология
Представлена новая версия популярного кроссовера, созданная для плохих дорог

Volvo представил электрический кроссовер EX30 Cross Country на IAA Mobility 2025

Компания Volvo представила электрический кроссовер EX30 Cross Country, который основан на базовой модели EX30 и включает усовершенствования для повышения проходимости.

Анонс новинки прошел в Германии на выставке IAA Mobility 2025, после ее первоначальной презентации в Китае летом.

Модель получила затемненную решетку радиатора, окраску кузова в цвет Crystal White, хромированные элементы, специфические шины для лучшего сцепления на неровных поверхностях, а также багажник на крыше и дополнительное освещение.

Интерьер автомобиля выполнен в характерном минималистичном стиле Volvo с использованием высококачественного пластика и натуральных тканей. Центральная консоль оборудована большим дисплеем для управления различными функциями, а просторный салон и комфортабельные кресла идеально подходят для длительных поездок.

EX30 Cross Country оснащён двумя электромоторами с полным приводом, что обеспечивает отличную динамику и контроль в любых условиях. Система стабилизации и электронные ассистенты способствуют повышению уровня безопасности. Аккумулятор ёмкостью 66 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 540 км по стандарту WLTP, а система быстрой зарядки позволяет добиться 80% заряда менее чем за 30 минут.

Volvo EX30 Cross Country
