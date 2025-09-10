Просторный салон, мощный мотор, низкий расход — новый седан дешевле 2 млн рублей

Changan представил обновленный электроседан Nevo A07 за 1,63 млн рублей

Компания Changan представила обновлённый седан Nevo A07 2026 модельного года в Китае, его стартовый ценник составляет 19 640 долларов (1,63 млн рублей).

Бренд Nevo, который специализируется на электромобилях, является частью Changan Automobile и предлагает семь моделей. В период с января по июль 2025 года Changan поставила 116 710 автомобилей на внутренний рынок, из которых 33 318 единиц (28,5%) составил Nevo A07.

Новая модель имеет стильные фары, соединённые светодиодной полосой, и утапливаемые ручки дверей, а также плавный силуэт крыши. Фары размещены в бампере с активным воздухозаборником, который закрывается для уменьшения аэродинамического сопротивления до 0,22 Cd.

Сзади автомобиля установлен спойлер «утиный хвост» и единственный фонарь, а также 19-дюймовые диски с пятью спицами. Габариты новинки составляют 4905×1910×1480 мм, с колесной базой 2900 мм, что сопоставимо с Toyota Camry 2025 года.

Внутри отсутствует традиционная панель приборов, вместо неё установлен проекционный дисплей дополненной реальности. Рычаг переключения передач находится за D-образным рулём, а 15,4-дюймовый сенсорный экран работает на базе Qualcomm Snapdragon 8155. Для пользователей предусмотрены два беспроводных зарядных устройства для смартфонов, место для мелочей и подстаканники.

Электрическая версия модели имеет задний мотор мощностью 190 кВт (255 л.с.) и батарею LFP CALB на 79 кВт∙ч, обеспечивая запас хода до 730 км по стандарту CLTC. Гибридная версия обладает электромотором мощностью 200 кВт (268 л.с.), батареей CATL на 35,1 кВт∙ч (запас хода до 310 км на электротяге), а также бензиновым двигателем на 1,5 литра мощностью 72 кВт (97 л.с.) и баком на 45 литров, что позволяет достичь общего запаса хода в 1570 км. Старшая версия с электрическим приводом стоит 22 450 долларов.