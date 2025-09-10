Новый штраф: дистанция 70 метров теперь под прицелом камер

На автобанах Испании появился знак, предписывающий дистанцию в 70 метров

С 1 июля 2025 года на скоростных трассах Испании начали действовать новые правила контроля безопасной дистанции, нарушение которых грозит серьезным штрафом.

Испания сделала важный шаг к повышению безопасности на дорогах, введя новый дорожный знак, который предписывает обязательную минимальную дистанцию между автомобилями в 70 метров. Этот круглый знак с красной окантовкой изображает два транспортных средства с указанием расстояния «70 m». Он означает, что на данном участке дороги запрещено приближаться к впереди идущему автомобилю ближе, чем на это расстояние.

Это требование основано на расчетах Управления дорожного движения Испании (DGT): именно 70 метров требуется для безопасной остановки со скорости 90 км/ч. Важно помнить, что в дождь, туман или при движении на скорости более 100 км/ч эту дистанцию необходимо значительно увеличивать.

Предупредительный синий знак S-991f информирует о том, что на участке работает автоматическая камера, фиксирующая несоблюдение 70-метрового интервала

Одновременно с ограничительным знаком на дорогах появился и предупредительный синий знак S-991f. Он информирует водителей о том, что на участке работает автоматическая камера, которая отмечает несоблюдение 70-метрового интервала. Это значит, что нарушение теперь фиксируется автоматически, а не только с помощью полиции.

Главная цель нововведения – борьба с массовыми авариями, вызванными «ездой на хвосте». По данным DGT, несоблюдение дистанции является причиной каждого шестого ДТП в стране. Штраф за это нарушение составляет 200 евро и лишение 4 баллов из 8-12, необходимых для вождения. При 0 баллов права изымаются. В случае ДТП штраф может увеличиться до 500 евро и 6 штрафных баллов.

Новые знаки и камеры устанавливаются поэтапно, начиная с самых загруженных и аварийных участков скоростных автомагистралей.