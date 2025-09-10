Для штрафов с камер за отсутствие ОСАГО установят справедливый лимит

Автоматические штрафы за отсутствие ОСАГО будут выносить не чаще одного в сутки

Правительство дало положительный отзыв на внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, вводящих особый порядок автоматического штрафования водителей, управляющих автомобилем без полиса ОСАГО.

Основным нововведением станет правило «одного штрафа в сутки»: независимо от количества проездов под камерами фиксации, нарушитель получит лишь одно постановление на 800 рублей за первые сутки. Повторное нарушение в течение следующих суток будет караться штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

Данный подход, одобренный правительством с целью соблюдения баланса частных и публичных интересов, исключает множественные штрафы за один день, что отличает его от системы наказания за другие нарушения, такие как превышение скорости. По ныне действующему закону, если водитель без страховки проехал несколько раз под камерами, то он должен получить соответствующее количество штрафов, что не совсем справедливо в случае с ОСАГО. Именно поэтому и были разработаны поправки в КоАП.

Если изначально предполагалось в качестве эксперимента проверять только тех, кто нарушил Правила дорожного движения, то теперь будет проверяться весь поток. Но поставновление будут выносить не сразу, чтобы исключить ошибку с необоснованным наложением штрафа.

Для реализации проекта предстоит решить организационные вопросы, включая обеспечение доступности страхования и завершение модернизации программного обеспечения «Паутина», к которому подключены дорожные камеры.

Так как в автоматическом режиме надо проверять каждую машину (в зоне контроля одного комплекса может проезжать несколько десятков тысяч машин в сутки), требуются серьезные серверные мощности, из-за чего систему контроля запустить до сих пор не удалось. Сейчас страховку проверяют инспекторы при остановке авто на дороге. В 2024 году полицейские выявили в таком режиме более 1,8 млн нарушений.

По оценкам экспертов, полноценное применение закона начнется не ранее осени 2026 года.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Правительство также считает, что до запуска автоматического контроля необходимо решить «организационные вопросы, связанные с доступностью ОСАГО». Кстати, у кого были проблемы с покупкой полиса?

Тем не менее, систему рано или поздно запустят – это необходимо, чтобы полисы были у всех, и это абсолютно правильно. Но хотелось бы увидеть и встречное движение в сторону автовладельцев. Иначе мы так и будем завидовать белорусам, у которых полисы дешевле, а страховое покрытие в два раза выше, чем в России.