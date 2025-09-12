Экология
Этот брутальный красавец появится в России — известны характеристики!

Опубликованы характеристики Chery iCar V27, который приедет в РФ под маркой iCaur

Технические характеристики перспективного гибридного кроссовера Chery iCar V27 известны — правда, пока в довольно общих чертах.

Данные раскрыло Министерство промышленности Китая. Напомним, что iCar V27 – это REEV, суть «электричка» с ДВС в роли генератора и «удлинителя хода», без связи с колесами. Сообщается, что в основе силовой установки кроссовера – 1,5-литровый бензин-генератор на 156 л.с. Цифры по электрической части пока не раскрыты, но известно, что максималка составит 180 км/ч, а расход топлива в гибридном режиме не превысит 2 л/100 км.

Также известны габариты модели: 5055 х 1976 х 1855 мм, если учитывать запасное колесо на задней двери; длина кузова без оного – 4909 мм. Колесная база – 2910 мм. Масса буксируемого прицепа – до 1600 кг.

iCar V27 – одна из самых обсуждаемых новинок последнего месяца. Ее представили 1 августа в ОАЭ, а уже через несколько дней российское представительство Chery подтвердило, что в 2026 году кроссовер появится в России – под несколько «видоизмененным» брендом iCaur. Кроме того, в российской версии модель получит усиленную подвеску и «улучшенную терморегуляцию». Что касается старта на рынке Китая, то он состоится уже в IV квартале текущего года.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
12.09.2025 
