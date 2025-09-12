Новая реальность
Смоленск наращивает мощности для автопрома России

Завод в Рославле будет выпускать тормозные системы для грузовиков и легковых авто

Легендарный завод в Рославле после масштабной модернизации начнет выпускать тормозные системы не только для грузовиков, но и для легковых автомобилей, став одним из основных игроков в импортозамещении.

О запуске на заводе «Рославльские тормозные системы» производства тормозных систем для легковых автомобилей сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Этот стратегически важный проект создан в рамках программы импортозамещения и получил финансовую поддержку от Фонда развития промышленности.

Ранее предприятие, являющееся единственным в России производителем тормозных систем для крупногабаритного грузового транспорта, прошло серьезную модернизацию для расширения своей линейки продукции.

Василий Анохин подчеркнул, что развитие промышленности является одним из приоритетов региона.

Стратегия строится вокруг возрождения утраченных в постсоветские годы производств, сконцентрированных в трех кластерах: автомобилестроительном, авиастроительном и судостроительном.

Например, предприятия региона ведут работу над выпуском крыла для самолета «Ладога» к 2028 году, а предприятие «Измеритель» наладило первое в России производство сервоприводов.

Источник:  ТАСС
12.09.2025 
