Дорого ли содержать современый китайский автомобиль — аналитики все посчитали

Fit Service: Средний чек на ремонт китайских авто составил 9386 руб. в 2025 году

По итогам 2025 года средний чек владельцев китайских автомобилей, обращающихся в СТО, увеличился на 11% по сравнению с предыдущим годом и составил 9386 рублей.

Такой вывод сделали аналитики международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service на основе собственного исследования.

Также стоит отметить, что обслуживание китайских автомобилей обходится дешевле, чем у других марок. Средняя стоимость ремонта без привязки к марке или стране-производителю за январь-август 2025 года увеличилась на 21%, достигнув 11,5 тыс. рублей.

Татьяна Овчинникова, директор Fit Service, объяснила эту разницу средним возрастом обслуживаемых автомобилей. Она отметила, что парк автомобилей в России быстро стареет, его средний возраст уже превышает 15 лет, в то время как парк китайских автомобилей активно обновляется, и в нем больше новых моделей, чем старых.

Согласно данным компании, среди китайских автомобилей, чаще всего посещающих автосервисы, находятся Chery, Geely, Haval, Lifan и Great Wall. Однако по числу визитов на СТО, благодаря росту продаж, на первое место вышел компактный кроссовер Haval Jolion, который сместил Chery Tiggo с «пьедестала».

Источник:  ТАСС
12.09.2025 
