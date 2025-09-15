#
В России продают некогда популярного «японца» почти без пробега

В РФ продается Suzuki SX4 2009 года выпуска с пробегом 3500 км за 1,6 млн рублей

В Нижегородской области обнаружен в продаже Suzuki SX4, выпущенный в 2009 году, который находится в идеальном состоянии.

Благодаря хорошим условиям хранения и малому пробегу автомобиль сохранился практически как новый. Черный хэтчбек за 16 лет проехал всего 3,5 тысячи километров. Как рассказал владелец, авто использовалось крайне редко, только летом, а в остальное время хранилось в теплом и сухом гараже.

«Японское качество несравнимо с русским или китайским авто! Переездит любую новую Lada Granta, Vesta и так далее», – комментирует владелец.
Suzuki SX4 оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 107 л.с. и механической коробкой передач, привод передни1.

В комплектацию входят: ЭСП, электрозеркала, кондиционер, штатная магнитола с радио, мультируль и докатка.

Предложенная цена автомобиля составляет 1 599 000 рублей. За такие деньги можно приобрести Lada Granta в топовой комплектации или Vesta в базовой версии.

Источник:  Авито
Лежнин Роман
Фото:Авито
15.09.2025 
Фото:Авито
