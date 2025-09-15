«Чайка» Кунаева: советский лимузин с историей выставили на продажу

ГАЗ-14 «Чайка» 1983 года выпуска продают за 9 миллионов рублей

Роскошный ГАЗ-14, которым когда-то владел первый секретарь ЦК компартии, на одном из классифайдов предлагает покупателям продавец из Краснодара.

За легендарный советский лимузин ГАЗ-14 «Чайка» 1983 года выпуска он просит девять миллионов рублей.

При этом сам раритетный автомобиль находится в Казахстане. Столь высокая цена объясняется не только безупречным состоянием машины, но и ее уникальным прошлым.

Согласно описанию в объявлении, этот правительственный лимузин некогда находился в личном пользовании Динмухамеда Кунаева – видного политического деятеля советской эпохи.

Для поддержания машины в идеальном состоянии «Чайку» обслуживали в автосервисе президента Казахстана. Под капотом автомобиля сохранился родной 5,5-литровый двигатель V8 мощностью 220 лошадиных сил, который работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Заявленный пробег составляет всего 67 тысяч километров.

Кузов и салон полностью сохранен и не требует вложений. Тоже самое касается и технической части автомобиля. На машине стоят родные диски с резиной.

Справка

Динмухамед Ахмедович Кунаев (12 января 1912 – 22 августа 1993) – советский и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР, член Политбюро ЦК КПСС.