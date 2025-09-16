«Газпромнефть-СМ» нарастила выпуск смазочных материалов для металлургии

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» в два раза увеличила выпуск и поставки гидравлических масел для металлургических предприятий.

Отныне современной продукцией будут обеспечены все ключевые игроки черной металлургии в России.

Гидравлические масла компании применяются на производствах, выпускающих чугун, сталь и изделия на их основе. Продукция «Газпромнефть-СМ» отличается максимальной степенью очистки, термической устойчивостью и надежной защитой от коррозии. Эти качества продлевают срок службы оборудования, снижая затраты на его обслуживание и ремонт. Масла эффективно работают в условиях экстремальных температур и высоких нагрузок.

Формулы смазочных материалов создаются в собственном Научно-исследовательском центре компании с применением искусственного интеллекта. Современное оборудование центра позволяет разрабатывать как универсальные продукты, так и специализированные решения для конкретных задач клиентов.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец назвал металлургию стратегическим ресурсом, который формирует основу для развития машиностроения, строительства и энергетики.

«Смазочные материалы играют критически важную роль, обеспечивая надежность, долговечность и эффективность оборудования», – отметил Скоромец.

Он также добавил, что в настоящее время компания предлагает более 70 наименований продукции для металлургического сектора.

Всего же компания выпускает более 1000 наименований продукции, в том числе гидравлические, редукторные, компрессорные, турбинные, шпиндельные, циркуляционные масла и смазочно-охлаждающие жидкости.