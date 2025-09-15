#
Представлен новый крупный седан с просторным салоном и богатым оснащением

BYD представила седан Seal 07 DM-i 2026 с ценами от 1,75 до 2,17 млн рублей

Компания BYD официально анонсировала седан Seal 07 DM-i 2026 года.

BYD Seal 07 DM-i 2026
BYD Seal 07 DM-i 2026

Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях с ценами от 150 до 187 тысяч юаней (от 1,75 до 2,17 млн рублей). В Китае он будет соперничать с такими крупными гибридными седанами, как Toyota Camry. Однако BYD Seal 07 DM-i 2026 отличается большими размерами и более низкой ценой по сравнению с менее мощной Camry с 2,5-литровым мотором.

Модель оснащена системой «Глаз Бога» уровня B (продвинутая версия включает лидар) и адаптивной подвеской Yunniang-C.

BYD Seal 07 DM-i 2026
BYD Seal 07 DM-i 2026
Доступны две гибридные силовые установки: первая – с 1,5-литровым атмосферным двигателем и электромотором мощностью 218 л.с., вторая – с 1,5-литровым турбомотором и электромотором на 272 л.с. В первом случае емкость тяговой батареи составляет 17,6 кВтч, запас хода – 135 км, максимальная мощность зарядки – 40 кВтч; во втором – 29,46 кВтч, 230 км и 69 кВтч соответственно.

Внешний вид новой модели 2026 года схож с 2025 годом, однако у нее измененный передний бампер с более крупным воздухозаборником и новая форма головной оптики.

BYD Seal 07 DM-i 2026
BYD Seal 07 DM-i 2026

Габариты автомобиля составляют 4995х1900х1495 мм, при этом длина увеличилась на 15 мм по сравнению с предшественником, остальные параметры остались прежними. Оснащение включает 50-ваттную зарядку для смартфона, электрорегулируемые сиденья с функцией вентиляции и подогрева, акустику Dynaudio с 12 динамиками, проекционный экран и даже холодильник.

Источник:  Autohome
