С этими проблемами вы можете столкнуться при покупке нового «китайца»

Эксперт Овчинников перечислил проблемы китайских автомобилей на российском рынке

Россияне, планирующие покупку автомобиля в пределах 2-3 млн рублей, все чаще оказываются вынуждены выбирать новые машины китайских марок.

Об этом рассказал Кирилл Овчинников, основатель компании OkAuto, которая занимается подбором и доставкой автомобилей из-за границы.

«Если речь идет об ограниченных бюджетах 2–3 млн руб., особенно когда этих денег нет на руках, у людей просто не остается выбора – приходится покупать новый китайский автомобиль», – сказал Кирилл Овчинников.

Овчинников также подчеркнул, что у китайских автомобилей имеются несколько «нюансов». Он отметил, что среди проблем могут быть отсутствие реальной гарантии, нехватка запасных частей, а также неготовность сервисов осуществлять обслуживание при возникновении гарантийных ремонтов. Это приводит к низкой ликвидности на вторичном рынке для таких машин.

Между тем продажи новых китайских автомобилей в России в период с января по август 2025 года снизились на 25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил Алексей Подщеколдин, глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), во время пленарного выступления на выставке «Авто+Автомеханика» в Санкт-Петербурге.

Он также высказывал мнение о чрезмерном количестве китайских марок на российском рынке – сейчас их около 65, тогда как до 2022 года общий объем представленных брендов не превышал 60. По его словам, во многом это мешает покупателям разбираться в автомобилях, поскольку машины различных суббрендов одного производителя используют одинаковые платформы и двигатели.