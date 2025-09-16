#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Azimut получит совершенно новый мотор — вот что известно!
16 сентября
Lada Azimut получит совершенно новый мотор — вот что известно!
Евгений Шмелев: у кроссовера Lada Azimut будет...
Робот Chery, Exeed, Jetour и BAIC — каков его реальный ресурс
16 сентября
Робот Chery, Exeed, Jetour и BAIC — каков его реальный ресурс
На полноприводниках Chery, Exeed и Jetour, а...
Защита вместо ожидания: в России меняют подход к опасным дорогам
16 сентября
Защита вместо ожидания: в России меняют подход к опасным дорогам
Правительство больше не будет ждать год для...

С этими проблемами вы можете столкнуться при покупке нового «китайца»

Эксперт Овчинников перечислил проблемы китайских автомобилей на российском рынке

Россияне, планирующие покупку автомобиля в пределах 2-3 млн рублей, все чаще оказываются вынуждены выбирать новые машины китайских марок.

Рекомендуем
Кроссоверы с некитайскими корнями: чего им не хватает до идеала

Об этом рассказал Кирилл Овчинников, основатель компании OkAuto, которая занимается подбором и доставкой автомобилей из-за границы.

«Если речь идет об ограниченных бюджетах 2–3 млн руб., особенно когда этих денег нет на руках, у людей просто не остается выбора – приходится покупать новый китайский автомобиль», – сказал Кирилл Овчинников.

Овчинников также подчеркнул, что у китайских автомобилей имеются несколько «нюансов». Он отметил, что среди проблем могут быть отсутствие реальной гарантии, нехватка запасных частей, а также неготовность сервисов осуществлять обслуживание при возникновении гарантийных ремонтов. Это приводит к низкой ликвидности на вторичном рынке для таких машин.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Между тем продажи новых китайских автомобилей в России в период с января по август 2025 года снизились на 25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил Алексей Подщеколдин, глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), во время пленарного выступления на выставке «Авто+Автомеханика» в Санкт-Петербурге.

Он также высказывал мнение о чрезмерном количестве китайских марок на российском рынке – сейчас их около 65, тогда как до 2022 года общий объем представленных брендов не превышал 60. По его словам, во многом это мешает покупателям разбираться в автомобилях, поскольку машины различных суббрендов одного производителя используют одинаковые платформы и двигатели.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
16.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0