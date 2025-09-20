#
Не двигаться — не значит не ломаться. Чем опасен простой для автомобиля

Техэксперт предупредил, что даже новому авто на стоянке грозят скрытые угрозы

Пока новые автомобили месяцами пылятся на дилерских складах, многие ошибочно полагают, что бездействие никак не влияет на сохранность автомобиля.

Однако длительная стоянка – это серьезное испытание для всех технических жидкостей, которые являются «кровью» автомобиля. Как объяснил старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев, даже в неподвижном состоянии в машине происходят негативные процессы.

Моторное масло, контактируя с кислородом, окисляется и теряет защитные свойства, а его присадки расслаиваются. Это грозит повышенным износом при первом же пуске. Антифриз теряет способность защищать от коррозии, что особенно опасно для алюминиевых деталей системы охлаждения. Наиболее уязвима тормозная жидкость: она впитывает влагу из воздуха, что может привести к коррозии тормозных магистралей и резкому ухудшению эффективности торможения.

Не щадит время и топливо. Бензин теряет октановое число, а в полупустом баке образуется конденсат, провоцирующий ржавчину. Дизельное топливо и вовсе может «зацвести» из-за размножающихся в нем микроорганизмов.

Таким образом, при покупке автомобиля с длительным простоем будущему владельцу стоит настоять на замене всех технических жидкостей, даже если машина новая.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Станислав Тихомиров/ТАСС
20.09.2025 
Фото:Станислав Тихомиров/ТАСС
