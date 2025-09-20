Не двигаться — не значит не ломаться. Чем опасен простой для автомобиля
Пока новые автомобили месяцами пылятся на дилерских складах, многие ошибочно полагают, что бездействие никак не влияет на сохранность автомобиля.
Однако длительная стоянка – это серьезное испытание для всех технических жидкостей, которые являются «кровью» автомобиля. Как объяснил старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев, даже в неподвижном состоянии в машине происходят негативные процессы.
Моторное масло, контактируя с кислородом, окисляется и теряет защитные свойства, а его присадки расслаиваются. Это грозит повышенным износом при первом же пуске. Антифриз теряет способность защищать от коррозии, что особенно опасно для алюминиевых деталей системы охлаждения. Наиболее уязвима тормозная жидкость: она впитывает влагу из воздуха, что может привести к коррозии тормозных магистралей и резкому ухудшению эффективности торможения.
Не щадит время и топливо. Бензин теряет октановое число, а в полупустом баке образуется конденсат, провоцирующий ржавчину. Дизельное топливо и вовсе может «зацвести» из-за размножающихся в нем микроорганизмов.
Таким образом, при покупке автомобиля с длительным простоем будущему владельцу стоит настоять на замене всех технических жидкостей, даже если машина новая.
