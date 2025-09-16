Кроссовер Belgee X70 обновился: что изменилось и сколько за него просят?

Стартовали продажи обновленного кроссовера Belgee X70 по цене от 2,14 млн рублей

В Белоруссии стартовали продажи обновленного кроссовера Belgee X70, производимого на заводе «Белджи» и основанного на платформе Geely Atlas Pro. Об этом компания сообщила на своем сайте 15 сентября.

Новый автомобиль получил стильный дизайн, усовершенствованный салон и новые технологические решения.

Внешний вид рестайлингового Belgee X70 отличается другой радиаторной решеткой с вертикальными ламелями. В обновленной мультимедийной системе теперь доступен протокол Apple CarPlay, а также улучшена шумоизоляция.

Что касается силовой установки, она осталась прежней: кроссовер по-прежнему оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 177 л.с. В базовой комплектации мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом и передним приводом, тогда как более дорогая версия предлагает семиступенчатый «робот», полный привод и 48-вольтовую систему мягкого гибрида.

В оснащение входят 12,3-дюймовый центральный экран мультимедийной системы, 7-дюймовая приборная панель, двухзонный климат-контроль, аудиосистема на шесть динамиков, светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, подогрев руля и сидений, рейлинги на крыше, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида и другие опции.

Цена нового кроссовера колеблется от 77,9 тыс. до 81,9 тыс. белорусских рублей (от 2,14 до 2,25 млн российских рублей), тогда как дорестайлинговая версия (которая также присутствует на российском рынке) стоит от 72,9 тыс. до 84,9 тыс. рублей.

Belgee X70