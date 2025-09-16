#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Levin
17 сентября
В Сети показали фото еще одной версии Toyota Corolla нового поколения
Китайский Минпром показал фото Toyota Levin...
Из-за этого значка на приборке ваша машина поедет на штрафстоянку
17 сентября
Из-за этого значка на приборке ваша машина поедет на штрафстоянку
Глава ГАИ напомнил, чем грозит неисправность...
Lada Iskra — какую версию выбрать?
17 сентября
Lada Iskra — какую версию выбрать?
Максим Кадаков назвал оптимальную для покупки...

Цены на популярные модели сильно упали благодаря локализации

В Казахстане запущен завод AMMKZ по производству авто китайских брендов

В Казахстане начало функционировать мультибрендовое предприятие Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ), выпустившее первую партию автомобилей марок Chery, Changan и Haval.

Рекомендуем
Кроссоверы с некитайскими корнями: чего им не хватает до идеала

В связи с открытием завода компания объявила о снижении цен на свой модельный ряд.

«С 16 сентября мы снижаем стоимость моделей Chery, Changan и Haval на 7–15% в зависимости от модели. Это стало возможным благодаря локализации производства и снижению себестоимости выпускаемых заводом автомобилей», – рассказал основатель Astana Motors Нурлан Смагулов.

Однако новые цены на автомобили, производимые на AMMKZ, не были представлены.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Производственные мощности завода составляют 120 тысяч автомобилей в год. Он оборудован современными автоматизированными и роботизированными цехами для сварки, окраски и сборки, а также складами для компонентов и готовой продукции, тестовым полигоном и инженерными сетями.

В процессе производства применяются технологии известных мировых брендов, таких как Bosch, Fanuc, Schneider и Siemens. Общие инвестиции в проект составили 202 млрд тенге (примерно 38,5 млрд рублей).

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Astana Motors
Количество просмотров 10
16.09.2025 
Фото:Astana Motors
Поделиться:
Оцените материал:
0