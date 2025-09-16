Цены на популярные модели сильно упали благодаря локализации

В Казахстане запущен завод AMMKZ по производству авто китайских брендов

В Казахстане начало функционировать мультибрендовое предприятие Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ), выпустившее первую партию автомобилей марок Chery, Changan и Haval.

В связи с открытием завода компания объявила о снижении цен на свой модельный ряд.

«С 16 сентября мы снижаем стоимость моделей Chery, Changan и Haval на 7–15% в зависимости от модели. Это стало возможным благодаря локализации производства и снижению себестоимости выпускаемых заводом автомобилей», – рассказал основатель Astana Motors Нурлан Смагулов.

Однако новые цены на автомобили, производимые на AMMKZ, не были представлены.

Производственные мощности завода составляют 120 тысяч автомобилей в год. Он оборудован современными автоматизированными и роботизированными цехами для сварки, окраски и сборки, а также складами для компонентов и готовой продукции, тестовым полигоном и инженерными сетями.

В процессе производства применяются технологии известных мировых брендов, таких как Bosch, Fanuc, Schneider и Siemens. Общие инвестиции в проект составили 202 млрд тенге (примерно 38,5 млрд рублей).