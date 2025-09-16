Популярный в России кроссовер стал доступнее в максимальных комплектациях

Geely обновила «специальные выгоды» на все комплектации Atlas в России

Компания Geely внесла изменения в «особые выгоды» для всех комплектаций своего кроссовера Atlas на российском рынке.

Топовые версии Flagship Sport с передним и полным приводом стали доступнее, тогда как другие, более массовые комплектации, по всей видимости, «отдалились» для покупателей.

Для базового переднеприводного варианта Luxury скидка от дилера осталась на прежнем уровне и составляет 250 тыс. рублей. В то же время, у полноприводного Atlas в версии Luxuy и у «средней» комплектации Flagship скидка сократилась на 30 тыс. рублей и сейчас составляет 200 тыс. рублей. У переднеприводного варианта Flagship скидка уменьшилась еще сильнее – на 40 тыс. рублей, также составив 200 тыс. рублей.

Geely Atlas

Топовые версии Flagship Sport, напротив, стали доступнее: прямая скидка на модель с передним приводом увеличилась на 10 тыс. рублей, а на аналогичную модель с полным приводом – на 20 тыс. рублей. Теперь в обоих случаях скидка составляет 250 тыс. рублей.

Интерьер Geely Atlas

Как отмечается, все комплектации Geely Atlas идут с единственным двигателем – 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 200 л. с. и 325 Нм крутящего момента, работающим в паре с семиступенчатым преселективным «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением.