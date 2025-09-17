Хотите продать машину быстрее и дороже? Эксперт рассказал, как ее подготовить

Эксперт Курбанов перечислил мероприятия по предпродажной подготовке автомобиля

Подготовка автомобиля к продаже является ключевым моментом, от которого зависят как скорость его реализации, так и итоговая цена сделки.

Директор направления стратегических инициатив и партнерств Авито Авто Гаджи Курбанов поделился советами по правильной подготовке кузова перед продажей.

Чистота кузова

Прежде всего, важно отметить, что аккуратный и чистый автомобиль производит позитивное впечатление, в то время как запущенный вид может даже отпугнуть потенциального покупателя. Грязный автомобиль не сможет произвести хорошее первое впечатление, так как даже при исправном состоянии он будет выглядеть непривлекательно из-за пыли. Поэтому сначала стоит уделить внимание тщательной мойке кузова, арок, колес и стекол.

Обработка сколов

Следующий этап – обработка сколов. Дороги и парковки могут оставить на кузове царапины и сколы, от которых лучше избавиться. Серьезные дефекты могут требовать перекраски, но это не лучший выход перед продажей, так как потенциальный покупатель с толщиномером может заметить окрашенные элементы и заподозрить, что автомобиль был в аварии.

Полировка кузова

Полировка кузова помогает убрать мелкие дефекты и вернуть блеск лакокрасочному покрытию. Однако полировка может усугубить глубокие повреждения. Чтобы понять, насколько эффективна полировка в конкретном случае, достаточно смочить место царапины: если она становится менее заметной, значит, полировка может помочь. Тем не менее, полировать весь кузов ради нескольких мелких царапин – нецелесообразно, лучше сфокусироваться на проблемных участках.

Оптика

Фары и фонари автомобиля также оказывают влияние на его общее восприятие. Перегоревшие лампы или мутные рассеиватели придают машине неухоженный вид. Замена ламп занимает всего несколько минут и стоит недорого, а ясность фар можно вернуть с помощью полировки, однако делать это лучше в профессиональном автосервисе, чтобы избежать ошибок.

Колеса

Колеса тоже нуждаются во внимании. Даже после мойки диски могут выглядеть неопрятно из-за «колодочной пыли» — мелких частиц металла, проникающих в лакокрасочное покрытие. Специальные очищающие составы помогают удалить такие следы. Некоторые имеют индикатор, который меняет цвет при контакте с металлом. После обработки диски будут выглядеть гораздо лучше.

Наконец, для колес можно использовать «чернение резины». Для этого шины нужно тщательно вымыть и высушить, а затем нанести специальный состав с помощью губки или аппликатора, что займет немного времени и не обойдется в значительные деньги.