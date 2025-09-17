#
Ford Explorer
17 сентября
Самый надежный кроссовер в мире снова продается в России по приятной цене

Honda CR-V из параллельного импорта доступен в России по цене от 2,7 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V, популярный среди россиян, вновь доступен на российском рынке благодаря параллельному импорту. Цены на него начинаются от 2 700 000 рублей.

УАЗ по-китайски на тестах «За рулем»: хорош на бездорожье? А на асфальте как?

Китайские аналоги такие как Jaecoo J7 стоят от 2 909 900 рублей, Jetour X70 Plus – от 2 999 900 рублей, а Geely Atlas обойдется минимум в 3 512 990 рублей.

В Новосибирске предлагают привезти новый Honda CR-V по цене 2 700 000 рублей с учетом всех затрат, включая доставку и оформление документов. Автомобиль будет в комплектации Active с тканевой обивкой, климат-контролем, сенсорным дисплеем и другими опциями.

Во Владивостоке аналогичный CR-V можно заказать за 2 720 000 рублей, а в Иркутске за 2 870 000 рублей предложен более дорогой вариант с кожаным салоном.

В Чебоксарах аналогичный кроссовер стоит 3 650 000 рублей, в Новосибирске полноприводный вариант продается за 3 700 000 рублей. Также CR-V имеются в наличии в нескольких городах России.

Для любителей гибридов доступны модели с гибридной установкой: 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Наименьшая цена за гибрид в Владивостоке составляет 2 880 000 рублей, тогда как в Москве он уже стоит от 4 100 000 рублей.

Источник:  Автоновости дня
17.09.2025 
Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-39