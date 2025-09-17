#
Ford Explorer
17 сентября
Представлен новый Дастер без задних сидений: зачем такой нужен?

Dacia представила новый кроссовер Duster Cargo для коммерческого применения

Компания Dacia анонсировала новую версию своего кроссовера Duster Cargo, ориентированную на коммерческое применение. Автомобиль с увеличенной грузовой вместимостью появится в продаже зимой 2025 года.

Duster Cargo отличается от обычной версии отсутствием задних сидений, которые заменены на ровный деревянный пол с крепежными точками.

Грузовая зона отделена от передних сидений сетчатой перегородкой, а задние стекла выполнены в виде тонированных панелей. Вместимость багажника достигает 1149 литров, что сопоставимо с показателями Toyota Corolla Commercial.

Автомобиль предлагается с двумя различными силовыми установками: мягким гибридом с 1,2-литровым турбомотором мощностью 128 л.с. и механической трансмиссией с полным приводом, а также полноценным гибридом, укомплектованным 1,8-литровым двигателем и двумя электромоторами мощностью 153 л.с.

Базовая цена начинается от 22 995 фунтов стерлингов (примерно 2,6 миллиона рублей) за модель с мягким гибридом, в то время как полноценная гибридная версия стоит на 600 фунтов стерлингов дороже.

Duster Cargo
Duster Cargo
17.09.2025 
+31