К дилерам начал поступать флагманский внедорожник популярного в России бренда

Завод Geely запустил массовое производство гибридного внедорожника Zeekr 9X

Полноразмерный гибридный внедорожник Zeekr 9X от компании Geely начинает массовое производство на заводе перед запуском продаж, и автомобили уже отправляются дилерам.

УАЗ по-китайски на тестах «За рулем»: хорош на бездорожье? А на асфальте как?

Предварительные продажи этой модели стартовали 29 августа, и цена колеблется от 480 000 до 570 000 юаней (примерно от 5,57 до 6,62 млн рублей). За первый час было оформлено около 43 000 заказов.

На новых фотографиях представлены машины в чёрно-белом исполнении, некоторые из которых имеют черную решётку радиатора и задние стойки. Этот крупный внедорожник доступен с двумя вариантами дизайна 22-дюймовых колесных дисков. Zeekr сообщил, что кроссовер 9X поступит в продажу 29 сентября в Китае, с дальнейшим выходом на международные рынки.

Внедорожники Zeekr 9X
Внедорожники Zeekr 9X

Размеры Zeekr 9X составляют 5239 х 2029 х 1819 мм, а колёсная база – 3169 мм. Внутри находится шесть сидений, расположенных в конфигурации 2+2+2. Центральная консоль включает два 16-дюймовых экрана, а также 47-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью и 17-дюймовый потолочный 3K-дисплей.

Базовая версия Zeekr 9X оснащена подключаемой гибридной силовой установкой, состоящей из 2-литрового ДВС и двух электродвигателей суммарной мощностью 660 кВт (885 л.с.). В качестве источников питания предлагаются аккумуляторы ёмкостью 55 кВт·ч или 70 кВт·ч. Топовая версия имеет тот же ДВС и три электродвигателя общей мощностью 1030 кВт (1381 л.с.), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,1 секунды.

Источник:  Weibo
17.09.2025 
