Назван самый безопасный автомобиль 2025 года

Tesla Cybertruck признан самым безопасным автомобилем 2025 года по версии IIHS

Электрический пикап Tesla Cybertruck, который можно приобрести в России только по индивидуальному заказу из-за границы, был признан самым безопасным автомобилем 2025 года по результатам краш-теста IIHS.

По информации портала 110km.ru, эксперты отметили выдающийся уровень защиты, который продемонстрировал Cybertruck.

Специалисты Института дорожной безопасности IIHS подвергли пикап новому краш-тесту, проверяя его на безопасность при лобовом столкновении с умеренным перекрытием – это одно из самых сложных испытаний для современных автомобилей.

В результате теста Tesla Cybertruck получил наивысшую возможную оценку.

Эксперты подчеркнули прочность кузова и эффективность систем безопасности, включая эйрбэги, которые обеспечивают надежную защиту как для водителя, так и для пассажиров, даже в случае серьезной аварии.

IIHS отметили, что Tesla смогла внедрить в своем электропикапе передовые технологии, которые значительно снижают риски для людей в салоне, даже при сильном фронтальном столкновении.

