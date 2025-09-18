Свобода выбора или лишние риски? ЦБ меняет правила игры по ОСАГО

Инициатива ЦБ позволит автовладельцам выбирать сервис для ремонта после ДТП

Банк России предложил новую схему ремонта по полисам ОСАГО, которая предоставит автомобилистам право самостоятельно выбирать станцию техобслуживания (СТО) после аварии.

Однако за эту свободу придется заплатить повышенной личной ответственностью.

Как пояснил замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов, если водитель сам принимает решение о выборе сервиса, то и всю ответственность за возможные недочеты ремонта он также берет на себя.

По замыслу регулятора, эти изменения сделают процедуру урегулирования убытков более прозрачной и предсказуемой, а также сократят количество жалоб и судебных споров.

Впрочем, инициатива уже встретила критику. Председатель Союза пользователей цифровых платформ Валерий Корнеев опасается, что нововведением, в первую очередь, воспользуются мошенники через аффилированные СТО, что в итоге может привести к росту страховых тарифов для добросовестных автовладельцев.

Он предложил скорректировать идею, создав «Белый лист» проверенных сервисных центров, чтобы минимизировать риски.