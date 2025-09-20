#
В РФ теперь можно купить эксклюзивный Мерседес без лобового стекла и крыши

Moscow Tesla Club принимает заказы на Mercedes-AMG PureSpeed за 150 млн рублей

Столичный Moscow Tesla Club начал принимать заказы на Mercedes-AMG PureSpeed, который был оценен в 150 млн рублей.

Mercedes-AMG PureSpeed
Mercedes-AMG PureSpeed

Этот суперкар оснащен 4,0-литровым битурбированным мотором V8, мощность которого составляет 585 л.с., и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Система полного привода позволяет автомобилю разгоняться до максимальной скорости в 315 км/ч, а до 100 км/ч он ускоряется за 3,6 секунды.

Необычной особенностью PureSpeed является отсутствие крыши и лобового стекла, что подчеркивает его статус классического спидстера.

Mercedes-AMG PureSpeed
Mercedes-AMG PureSpeed
Центральная дуга защищает водителя и пассажиров при опрокидывании. В конструкции автомобиля используются углеволокно, керамические тормоза и 21-дюймовые кованые колесные диски. Всего планируется выпустить 250 экземпляров данного суперкара.

SpeedMe
Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 9
20.09.2025 
Фото:Mercedes-Benz
