Популярный кроссовер Duster примерил кузов пикапа

Версия Dacia Duster с грузовой платформой за 26 тыс. евро дебютировала в Румынии

Популярный кроссовер Dacia Duster преобразился в компактный пикап благодаря румынской компании Romturingia.

Преобразование выполнено самым простым и логичным способом: крыша была укорочена сразу за задними стойками, а на месте багажника теперь аккуратная грузовая платформа. Для безопасности пассажиров она отделена от салона специальной перегородкой с прозрачным стеклом. Примечательно, что такая переделка никак не изменила габариты машины и оригинальную заднюю светотехнику.

Несмотря на скромные размеры площадки (всего метр на метр) новичок сохранил серьезный характер, предлагая полезную нагрузку в 430 кг. Покупателям доступны три комплектации и два варианта гибридных силовых агрегатов: 130-сильный «мягкий» гибрид и 140-сильный полный гибрид.

Dacia Duster с грузовой платформой
Dacia Duster с грузовой платформой

Стартовая цена за необычную трансформацию начинается от 26 тысяч евро. Пока о выходе этой модели на другие рынки, кроме Румынии, не сообщается, что делает этот пикап по-настоящему эксклюзивным предложением для местных поклонников бренда.

Dacia Duster с грузовой платформой
Dacia Duster с грузовой платформой
Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Dacia
18.09.2025
18.09.2025 
Фото:Dacia
Отзывы о Renault Duster

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+31