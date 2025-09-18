Популярный кроссовер Duster примерил кузов пикапа

Версия Dacia Duster с грузовой платформой за 26 тыс. евро дебютировала в Румынии

Популярный кроссовер Dacia Duster преобразился в компактный пикап благодаря румынской компании Romturingia.

Преобразование выполнено самым простым и логичным способом: крыша была укорочена сразу за задними стойками, а на месте багажника теперь аккуратная грузовая платформа. Для безопасности пассажиров она отделена от салона специальной перегородкой с прозрачным стеклом. Примечательно, что такая переделка никак не изменила габариты машины и оригинальную заднюю светотехнику.

Несмотря на скромные размеры площадки (всего метр на метр) новичок сохранил серьезный характер, предлагая полезную нагрузку в 430 кг. Покупателям доступны три комплектации и два варианта гибридных силовых агрегатов: 130-сильный «мягкий» гибрид и 140-сильный полный гибрид.

Dacia Duster с грузовой платформой

Стартовая цена за необычную трансформацию начинается от 26 тысяч евро. Пока о выходе этой модели на другие рынки, кроме Румынии, не сообщается, что делает этот пикап по-настоящему эксклюзивным предложением для местных поклонников бренда.

