Этот 46-летний Гелендваген дороже нового: интересный экземпляр

В Москве продается уникальный Mercedes-Benz G-класса 1979 года за 30 млн рублей

В московском автосалоне выставили на продажу редкий экземпляр Mercedes-Benz G-класса первого поколения (W460) 1979 года.

Mercedes-Benz G-класса 1979 года

Этот короткобазный внедорожник был полностью восстановлен в Германии и имеет пробег всего 5577 километров. Его цена составляет 30 миллионов рублей.

Автомобиль окрашен в классический зеленый цвет с оригинальным съемным мягким верхом, что делает его похожим на УАЗ-469. Внедорожник оснащен бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. объемом 2,3 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Mercedes-Benz G-класса 1979 года

Он также включает блокировку межколесных дифференциалов, а максимальная скорость достигает 128 км/ч.

По словам продавца, это «настоящий коллекционный экземпляр и надежный инвестиционный актив». Для сравнения, за сумму в 25-30 миллионов рублей в России можно приобрести новый рестайлинговый Mercedes-Benz G-класса 450 d (W465) с 3,0-литровым дизельным двигателем мощностью 367 л.с.