Советский предок кроссовера: американцы в восторге от забытого полноприводного ГАЗ М-72

ГАЗ М-72 сочетал комфорт седана и возможности 4x4, опередив Audi Quattro

Еще задолго до появления AMC Eagle и Subaru Outback в СССР создали уникальный внедорожный автомобиль, который поразил обозревателя издания Jalopnik своим новаторством.

Речь идет о ГАЗ М-72 — полноприводном фастбэке (4‑дверный, 5‑местный), который начали выпускать в середине 1950-х годов, задолго до того, как подобные концепции покорили западный авторынок. Для американского журналиста стало откровением, что в СССР создали автомобиль, сочетающий комфорт легкового автомобиля и возможности внедорожника, на десятилетия раньше знаменитого Audi Quattro.

За основу советские инженеры взяли кузов «Победы» (М-20) и оснастили его полноприводной трансмиссией от армейского внедорожника ГАЗ-69. Целью было предложить покупателям комфорт легковушки и проходимость, необходимую для покорения российского бездорожья. Производство этого новаторского автомобиля продолжалось с 1955 по 1958 год на Горьковском автозаводе, и за это время было собрано немногим более 4600 экземпляров, что делает его редкой и ценной находкой для историков автоиндустрии.

Серийный ГАЗ-М72 внешне отличали шильдики на боковинах капота, щитки на задних арках и, конечно, осанка.

Для усиления конструкции к кузову «Победы» добавили 14 дополнительных панелей. Автомобиль получил 4-цилиндровый двигатель, который к началу серийного выпуска развивал 53 л.с., и трехступенчатую механическую коробку передач. Высокая цена в 16 000 рублей сделала М-72 недоступным для большинства граждан, поэтому он преимущественно поступал в распоряжение государственных чиновников и организаций.

Эта уникальная разработка демонстрирует, что советский автопром мог рождать смелые и опережающие эпоху идеи, которые сегодня вызывают искреннее уважение у западных экспертов.