Ваш автомобиль могут взломать, как телефон. Как распознать атаку и защититься?

Александр Гостев предупредил о новой волне кибератак на автомобили в России

Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев отмечает, что большинство инцидентов связано с взломом системы доступа через мобильное приложение.

Если доступ к программе, которая управляет функциями машины, внезапно заблокирован, это верный признак действий хакеров.

Злоумышленники, получив контроль, блокируют владельца и требуют крупный выкуп за возврат доступа. Наиболее уязвимы автомобили, ввезенные по «серым схемам» без технической поддержки производителя, а также те, чьи бренды прекратили работу в России.

Защитить машину можно теми же методами, что и смартфон: используйте антивирусы, регулярно меняйте сложные пароли и никогда не применяйте один и тот же ключ для соцсетей и автоприложений. Также важно устанавливать все обновления от производителя.

В будущем проблему решат кибериммунные операционные системы, которые обеспечат безопасность даже при взломе доступа. Первые российские автомобили с такой защитой, включая беспилотники, появятся на дорогах уже скоро.

Источник:  РИА Новости
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
19.09.2025 
Фото:Depositphotos
