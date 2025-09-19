Самые популярные иномарки с пробегом в августе — свежий список!

«Автостат»: среди иномарок с пробегом лидирует Toyota

Эксперты «Автостата» подсчитали, какие подержанные иномарки чаще всего уезжали к новым владельцам в конце лета.

Российский рынок подержанных автомобилей в августе демонстрировал стабильность. По данным агентства, было продано около 565,5 тысячи машин с пробегом, что практически идентично прошлогодним показателям (+1% к августу прошлого года; было 560 тыс. шт.).

Несмотря на общее лидерство отечественной Lada, среди иномарок увереннее всех выглядит Toyota. Японский бренд сохраняет второе место в общем зачете, хотя и столкнулся с небольшим спадом спроса (57 тыс. шт.; –2,5%).

Вслед за Toyota в рейтинге популярных марок расположились корейские Kia и Hyundai (33,3 тыс. и 31,7 тыс. шт. соответственно), а замыкает пятерку лидеров другой японский бренд – Nissan (25,1 тыс. шт.).

При этом самой востребованной моделью вновь стал легендарный отечественный седан Lada 2107. Так, в августе жители РФ приобрели 13,5 тыс. «семерок». Однако в модельном рейтинге иномарки чувствуют себя прекрасно: сразу две «корейские» легенды – Kia Rio (11,1 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10,8 тыс. шт.) – занимают почетные вторую и третью ступень, опережая европейский Ford Focus (9,9 тыс. шт.).

Прочная связка Toyota Corolla (9325 шт.) и Camry (7955 шт.) также продолжает входить в десятку самых продаваемых на вторичном рынке автомобилей, подтверждая статус проверенных и желанных вариантов для россиян.

Топ-10 моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом (шт.)