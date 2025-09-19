#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это мероприятие оказалось не только зрелищным, но и полезным для автомобилистов
19 сентября
Это мероприятие оказалось не только зрелищным, но и полезным для автомобилистов
13 и 14 сентября в ЦТВС «Москва» в Печатниках...
Hyundai Palisade
19 сентября
Hyundai Palisade попал под отзыв из-за серьезных проблем с безопасностью
Hyundai отзовет 568 580 Palisade из-за проблем...
Geely Emgrand
19 сентября
Geely отзывает 17 тысяч Emgrand для бесплатного ремонта
Росстандарт: Geely Emgrand отзывают из-за риска...

Самые популярные иномарки с пробегом в августе — свежий список!

«Автостат»: среди иномарок с пробегом лидирует Toyota

Эксперты «Автостата» подсчитали, какие подержанные иномарки чаще всего уезжали к новым владельцам в конце лета.

Рекомендуем
Реально ли купить машину в кредит только по паспорту и чем это грозит

Российский рынок подержанных автомобилей в августе демонстрировал стабильность. По данным агентства, было продано около 565,5 тысячи машин с пробегом, что практически идентично прошлогодним показателям (+1% к августу прошлого года; было 560 тыс. шт.).

Несмотря на общее лидерство отечественной Lada, среди иномарок увереннее всех выглядит Toyota. Японский бренд сохраняет второе место в общем зачете, хотя и столкнулся с небольшим спадом спроса (57 тыс. шт.; –2,5%).

Вслед за Toyota в рейтинге популярных марок расположились корейские Kia и Hyundai (33,3 тыс. и 31,7 тыс. шт. соответственно), а замыкает пятерку лидеров другой японский бренд – Nissan (25,1 тыс. шт.).

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

При этом самой востребованной моделью вновь стал легендарный отечественный седан Lada 2107. Так, в августе жители РФ приобрели 13,5 тыс. «семерок». Однако в модельном рейтинге иномарки чувствуют себя прекрасно: сразу две «корейские» легенды – Kia Rio (11,1 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10,8 тыс. шт.) – занимают почетные вторую и третью ступень, опережая европейский Ford Focus (9,9 тыс. шт.).

Прочная связка Toyota Corolla (9325 шт.) и Camry (7955 шт.) также продолжает входить в десятку самых продаваемых на вторичном рынке автомобилей, подтверждая статус проверенных и желанных вариантов для россиян.

Топ-10 моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом (шт.)



  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube


Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 24
19.09.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0