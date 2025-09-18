Пока авторынок в целом в РФ падает, эти машины берут все охотнее!

«Автостат»: продажи премиальных автомобилей в России выросли на 23%

Объемы продаж новых автомобилей в России точно будут заметно ниже прошлогодних показателей, но это касается не всех сегментов авторынка.

По данным аналитического агентства «Автостат», за восемь месяцев 2025 года в России было реализовано на 23% больше автомобилей категории «тяжелый люкс», нежели за тот же период прошлого года. А именно – покупателей нашли 448 новых люксовых машин.

Причем только за август было реализовано 55 таких автомобилей, что на 10% выше показателя 2024 года.

Rolls-Royce Cullinan

Самой популярной маркой у состоятельных россиян остается Rolls-Royce: обладателями автомобилей этого бренда в августе стали 19 человек. Почти столь же востребован Bentley – 18 проданных экземпляров. Кроме того, в конце лета было реализовано 11 новых Lamborghini, четыре Ferrari, два Aston Martin и один Maserati.

Агентство приводит расклад по люксовым моделям-бестселлерам в августе 2025 года:

Rolls-Royce Cullinan – 11 ед.;

Lamborghini Urus – 10 ед.;

Bentley Continental GT – 9 ед.

По данным «За рулем», российские цены на внедорожник Rolls-Royce Cullinan 2025 года лежат в диапазоне 65-97 млн рублей.