#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы сроки запуска кроссовера Lada Azimut
18 сентября
Названы сроки запуска кроссовера Lada Azimut
RCI News: кроссовер Lada Azimut пойдет в серию...
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
18 сентября
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
Tank 300 – рамный внедорожник с турбомотором,...
Niva Legend получила новый цвет кузова
18 сентября
Niva Legend получила новый цвет кузова
АВТОВАЗ начал окрашивать внедорожники Niva...

Пока авторынок в целом в РФ падает, эти машины берут все охотнее!

«Автостат»: продажи премиальных автомобилей в России выросли на 23%

Объемы продаж новых автомобилей в России точно будут заметно ниже прошлогодних показателей, но это касается не всех сегментов авторынка.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин для бюджетных седанов — от 5000 рублей

По данным аналитического агентства «Автостат», за восемь месяцев 2025 года в России было реализовано на 23% больше автомобилей категории «тяжелый люкс», нежели за тот же период прошлого года. А именно – покупателей нашли 448 новых люксовых машин.

Причем только за август было реализовано 55 таких автомобилей, что на 10% выше показателя 2024 года.

Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Самой популярной маркой у состоятельных россиян остается Rolls-Royce: обладателями автомобилей этого бренда в августе стали 19 человек. Почти столь же востребован Bentley – 18 проданных экземпляров. Кроме того, в конце лета было реализовано 11 новых Lamborghini, четыре Ferrari, два Aston Martin и один Maserati.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Агентство приводит расклад по люксовым моделям-бестселлерам в августе 2025 года:

  • Rolls-Royce Cullinan – 11 ед.;
  • Lamborghini Urus – 10 ед.;
  • Bentley Continental GT – 9 ед.

По данным «За рулем», российские цены на внедорожник Rolls-Royce Cullinan 2025 года лежат в диапазоне 65-97 млн рублей.

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 27
18.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0